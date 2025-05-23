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Совет Евросоюза рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса

Совет ЕС 27 мая обсудит возможное лишение Венгрии права голоса
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Global Look Press

Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статья 7 Договора о ЕС предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена объединения, которое было признано нарушителем.

В апреле сообщалось, что страны Европейского союза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Украины.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

По мнению экспертов, подобная позиция Венгрии может серьезно обострить его отношения с Евросоюзом.

15 апреля стало известно, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении рестрикций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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