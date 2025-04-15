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В Европе нашли способ обхода вето Венгрии на санкции против РФ

Politico: Евросоюз разрабатывает способ обхода вето Венгрии на санкции против РФ
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Global Look Press

Несколько стран Европейского союза (ЕС) нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о том, что решение о введении санкций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев. Среди стран, рассматривающих такой шаг, есть Бельгия и Чехия.

«Мы все — государства-члены и институты — должны понимать, что, возможно, санкции не будут продлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым», — сказал анонимный собеседник издания.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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