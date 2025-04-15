В Европе нашли способ обхода вето Венгрии на санкции против РФ

Несколько стран Европейского союза (ЕС) нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о том, что решение о введении санкций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев. Среди стран, рассматривающих такой шаг, есть Бельгия и Чехия.

«Мы все — государства-члены и институты — должны понимать, что, возможно, санкции не будут продлены. Мы должны убедиться, что весь режим санкций является устойчивым», — сказал анонимный собеседник издания.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Он напомнил, что решение американской администрации о санкциях серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей, которые проходили через Газпромбанк.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.