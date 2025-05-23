Александра Новикова может баллотироваться в губернаторы Камчатки

Александра Новикова может выдвинуться на пост губернатора Камчатки от «СР»

Депутат законодательного собрания Камчатского края Александра Новикова перешла в партию «Справедливая Россия — За правду». Это подтвердил в интервью изданию «Ведомости» лидер партии Сергей Миронов.

Ранее Новикова объявила о выходе из КПРФ и рассматривает возможность участия в выборах губернатора региона в 2025 году.

Решение о приеме Новиковой в партию принято на заседании президиума центрального совета. Миронов отметил ее «принципиальную позицию и стремление решать проблемы граждан». По его словам, Новикова может стать кандидатом от партии на выборах главы Камчатского края, запланированных на 14 сентября 2025 года.

«Она станет достойным и сильным кандидатом. Мы всегда работаем на победу», — заявил Миронов.

Действующий губернатор Владимир Солодов, поддержанный президентом Владимиром Путиным, намерен баллотироваться на второй срок.

Ранее на Камчатке кардинально изменили руководство края.