Путин поддержал выдвижение губернатора Камчатки на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Камчатского края Владимира Солодова выдвинуться на второй срок и пожелал ему удачи. Его слова приводит сайт Кремля.

«Самое главное – поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — заявил он.

Российский лидер провел встречу с губернатором Камчатского края 17 февраля. В ходе переговоров политики обсудили погодные условия в регионе, а также возможное извержение вулкана «Безымянный». Кроме того, Солодов уведомил Путина о продолжительности жизни в регионе и рассказал о демографической ситуации.

До этого издание «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники писало, что в администрации президента начали подготовку к возможному снятию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с должности главы региона, на которой он пребывает с 2012 года.

По словам губернатора, в администрации российского лидера работают около тысячи человек и он «наверняка был бы в курсе» подобных обстоятельств. Как выяснили журналисты, с момента вступления в должность губернатора в 2012 году сообщения о возможной отставке Куйвашева появлялись не менее 100 раз.

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