Иск телеведущей Курбангалеевой к Роскомнадзору рассмотрят в Москве

Таганский суд Москвы рассмотрит иск телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) к Роскомнадзору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Ее иск будет разбираться на заседании 5 июня 2025 года. Дело касается обжалования решений или действий (бездействия) государственных органов.

Курбангалеева работала ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» с 2007 по 2014 годы. С 2018 года она живет в Праге, ведет канал на YouTube.

В ноябре 2024 года Фарида Курбангалеева уже обжаловала в суде статус иноагента.

Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В декабре Роскомнадзор сообщил, что с июня 2023 года по май 2024 года Курбангалеева распространила 60 сообщений иноагентов.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов «Независимую ассоциацию врачей» (организация признана в РФ иностранным агентом).