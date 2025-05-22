Историк объяснил значение ордена, врученного Лаврову

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT рассказал об истории ордена Святого апостола Андрея Первозванного, который президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову. Награда, учрежденная царем Петром I, вручалась за выдающиеся достижения в военной и государственной сферах.

Как отметил Кнутов, орден стал символом высшего признания заслуг перед страной.

«По разным данным, за время существования ордена до революции, за период до 1917 года, есть данные, что от 900 до 1,1 тыс. человек были награждены данным орденом. На ордене изображен девиз «За веру и верность», что отражает его основную идею — преданность Отечеству», — подчеркнул историк.

Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного Лаврову 22 мая. Церемония проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. Президент отметил преданность министра иностранных дел России своей стране, его готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы страны.

Ранее Лавров пошутил над журналистом Зарубиным после награждения в Кремле.