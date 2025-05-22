Лавров пошутил над журналистом Зарубиным после награждения в Кремле

Лавров в шутку спросил журналиста Зарубина, как его пустили в Кремль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме обратился к журналисту ВГТРК Павлу Зарубину по окончании церемонии вручения государственных наград в Кремле. Об этом сообщает издание Life.

«Как вас сюда пустили?», — спросил Лавров, заметив Зарубина.

Шутка вызвала смех у присутствующих, которые в ответ отметили, что журналист «практически живет в Кремле» из-за регулярного участия в официальных мероприятиях.

В последнее время Лавров неоднократно отшучивался на различных мероприятиях. 21 мая дипломат во время визита в Армению разрядил обстановку юмористической репликой о семейном положении, вызвав смех и аплодисменты зала. Во время выступления в Российско-Армянском университете в Ереване модератор попросила участников представиться, назвав имя, место учебы или работы, а также специальность. «Тогда сразу называйте адрес, зачем ограничиваться семейным положением?» — сказал Лавров.

В апреле Лавров пошутил о гвоздике, фотографируясь с главой МИД Казахстана.

Ранее Путин вручил Лаврову высшую российскую награду.