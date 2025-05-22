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Путин отметил преданность Лаврова России

Путин отметил преданность Лаврова России и готовность отстаивать интересы страны
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле отметил преданность министра иностранных дел России Сергея Лаврова Российской Федерации, его готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы страны. Его слова приводит ТАСС.

«Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что в основе такого признания — его преданность своей стране.

«Многолетняя, колоссальная по объему и сложности, напряженная работа на благо Отечества», — добавил российский лидер.

22 мая Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Церемония проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Ранее Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению.

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