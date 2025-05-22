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ЕС восстановит пошлины для украинских товаров

ЕС с 6 июня восстановит таможенные пошлины для украинских товаров
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Global Look Press

Европейский Союз принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари, слова которого приводит издание Euractiv.

Как уточнил Увари, страны ЕС утвердили переходные меры в ходе технического совещания в четверг, 22 мая. Это означает, что с 6 июня Украина потеряет льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

14 мая британская газета Financial Times писала, что Евросоюз готовится в течение нескольких недель увеличить пошлины на украинский импорт, что ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы против России. По словам источников FT, переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию с Украины.

Экономист Иван Лизан прокомментировал планы ЕС увеличить пошлины на украинский сельхозимпорт. По его мнению, такая мера защитит европейских фермеров, поскольку для ЕС важнее собственное производство, чем закупка дешевой продукции.

Ранее экономист предрек ускоренную стагнацию Украины.

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