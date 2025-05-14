ЕС может увеличить пошлины на украинский импорт

FT: ЕС намерен повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины с 6 июня

Евросоюз готовится в течение нескольких недель увеличить пошлины на украинский импорт, что ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы против России. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Срок действия специальных торговых соглашений между Евросоюзом и Украиной истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их «переходными мерами», пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение.

По словам источников FT, переходное предложение резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию с Украины.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге назвал это плохим сигналом для Украины. По его мнению, поиски решения растянутся как минимум до октября.

24 февраля глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь сообщил, что министры сельского хозяйства стран Восточной Европы обратились к Еврокомиссии с призывом ограничить импорт сельскохозяйственной продукции Украины. Он уточнил, что министры призвали ЕК отменить повышенные квоты до уровня февраля 2022 года. Главы ведомств также предложили обязать компании из Украины придерживаться стандартов рынка Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Европа планирует отказаться от газа РФ и после урегулирования конфликта на Украине.