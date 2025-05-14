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Эксперт объяснил, почему ЕС поднимает пошлины на украинский импорт

Экономист Лизан: высокие пошлины на украинский импорт защитят производителей ЕС
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Alexey Malgavko/Reuters

Экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы Евросоюза увеличить пошлины на украинский сельхозимпорт. По его мнению, такая мера защитит европейских фермеров, поскольку для ЕС важнее собственное производство, чем закупка дешевой продукции.

«Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям — грецким орехам, меду или малине», — отметил эксперт.

Он добавил, что отмена льгот ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику страны.

Как пишет британская газета Financial Times, ЕС готовится в течение нескольких недель увеличить пошлины на украинский импорт, что ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы против России.

Издание напоминает, что срок действия специальных торговых соглашений между Евросоюзом и Украиной истекает 6 июня, и Брюссель планирует заменить их «переходными мерами», пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение.

Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге назвал это плохим сигналом для Украины. По его мнению, поиски решения растянутся как минимум до октября.

Ранее в Европе потребовали от ЕК ограничить импорт сельхозпродукции с Украины.

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