Власти Панамы приняли решение возобновить авиасообщение с Венесуэлой после более чем девятимесячного перерыва. Об этом сообщили в Гражданской авиационной администрации страны в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Гражданская авиационная администрация Панамы подтверждает возобновление авиасообщения с Венесуэлой. Это позволит авиакомпаниям обеих стран вновь выполнять рейсы», — говорится в сообщении.

Авиасообщение между странами было прервано по инициативе панамской стороны в августе 2024 года. Тогда в Венесуэле проходили президентские выборы, победу в которых одержал Николас Мадуро. Тогда власти Панамы отказались признавать итоги голосования и приостановили дипломатические отношения с Каракасом.

Тогда и оппозиция Венесуэлы не признала победу Мадуро на выборах и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. По словам лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, он набрал 70% голосов. Она призывала армию страны свергнуть президента-победителя.

Ранее в Венесуэле заявили, что USAID спонсировало оппозицию.