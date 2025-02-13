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В Венесуэле заявили, что USAID спонсировало оппозицию

Мадуро: лидеры венесуэльской оппозиции получили от USAID более $5 млрд
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Fausto Torrealba/Reuters

Беглые лидеры венесуэльской оппозиции получили миллиарды долларов от Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом в ходе выступления в штате Миранда, трансляцию которого вел телеканал VTV, заявил президент республики Николас Мадуро.

Глава государства задался вопросом, сколько денег американская организация могла выделить Хуану Гуаидо, в прошлом объявившему себя президентом Венесуэлы и впоследствии бежавшему в Колумбию. По словам Мадуро, оппозиционеру дали более $5 млрд.

«Знаете, что можно сделать с $5 млрд? Сколько школ можно построить, сколько больниц. И я спрашиваю <…> оппозицию, которую заставили поверить в то, что Хуан Гуаидо является президентом. Получили ли вы какую-либо выгоду?» — поинтересовался глава государства.

Он выразил уверенность, что бежавшие из республики лидеры оппозиции украли все эти деньги и теперь живут за границей в роскошных особняках. Как сказал Мадуро, он годами пытался обратить внимание общественности на этот факт.

«Теперь мы видим и получаем доказательства того, что все, что мы объявляли, было правдой», — подчеркнул президент.

3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что деятельностью USAID руководят «помешанные радикалы» и пообещал их «убрать».

В тот же день штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта по решению администрации нынешнего главы государства. При этом вся компьютерная техника организации, на которой хранятся конфиденциальные данные, оказалась в распоряжении сотрудников Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Ранее возглавляющий DOGE предприниматель Илон Маск посмеялся над «независимыми СМИ», лишившимися финансирования от USAID.

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