Панама приостанавила дипотношения с Венесуэлой

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино объявил о приостановке дипломатических отношений с Венесуэлой. Его цитирует ТАСС.

По словам главы государства, также все аккредитованные панамские дипломаты покинут Боливарианскую Республику.

Как отметил Мулино, Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой до тех пор, пока в этой стране не проведут «полную проверку протоколов и электронной системы подсчета голосов, которые позволят узнать истинную народную волю».

«Панама запросит заседание Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), как-то определяет устав организации <…>, для консультаций министров иностранных дел с целью обсуждения ситуации в Венесуэле», — добавил он.

29 июля президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием.

До этого лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии страны и призвала свергнуть Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов.

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. По словам Мачадо, он набрал 70% голосов.

Ранее Аргентина не признала победы Мадуро на выборах президента Венесуэлы.