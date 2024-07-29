Оппозиция Венесуэлы призвала армию свергнуть Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов. Соответствующее видео опубликовано на странице Мачадо в социальной сети X.

На видео оппозиционер говорит, что народ Венесуэлы сделал свой выбор, — он не желает видеть Мадуро у власти. Она подчеркнула, что пришло время «встать на правильную сторону истории».

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. По словам Мачадо, он набрал 70% голосов.

Ранее Аргентина не признала победы Мадуро на выборах.