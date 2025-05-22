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В Европе признали, что не могут помешать включению Украины в сферу влияния России

Polityka: Европа не удержит Украину от включения в сферу влияния России
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РИА Новости

Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния. Об этом пишет польский журнал Polityka.

«Размещение войск на Украине сегодня уже недостаточно, чтобы спасти ее от включения в российскую сферу влияния», — говорится в сообщении издания.

22 мая президент России Владимир Путин заявил, что вдоль границы России и Украины создадут буферную зону безопасности.
По его словам, российские войска уже решают эту задачу.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

В мае 2024 года Владимир Путин уже заявлял о намерении создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов России. В марте этого года президент во время посещения пункта управления войсками в Курской области вновь предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы.

Ранее в Европе испугались сделки Трампа с Путиным по Украине.

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