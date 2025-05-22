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В Европе испугались сделки Трампа с Путиным по Украине

Bild: Германия боится, что США пойдут на сделку с Россией и отменят санкции
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Reuters

Германия боится, что Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву, отменить в одностороннем порядке санкции против России и вновь начать торговлю с РФ. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Отмечается, что соответствующие опасения возникли у Германии после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа.

До этого журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников писал, что Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным.

Как уточнили источники издания, возможная встреча лидеров в будущем будет касаться переговоров о мире на Украине. По словам американских чиновников, Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить с Путиным торговую сделку, которая в том числе затронет редкоземельные минералы РФ.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты общались более двух часов. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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