В Европе испугались сделки Трампа с Путиным по Украине

Bild: Германия боится, что США пойдут на сделку с Россией и отменят санкции

Германия боится, что Соединенные Штаты могут прекратить помощь Киеву, отменить в одностороннем порядке санкции против России и вновь начать торговлю с РФ. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Отмечается, что соответствующие опасения возникли у Германии после телефонного разговора президентов России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа.

До этого журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников писал, что Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным.

Как уточнили источники издания, возможная встреча лидеров в будущем будет касаться переговоров о мире на Украине. По словам американских чиновников, Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить с Путиным торговую сделку, которая в том числе затронет редкоземельные минералы РФ.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты общались более двух часов. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.