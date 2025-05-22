Украина предложила Евросоюзу отдать часть своего ВВП на финансирование ВСУ

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза (ЕС) напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инициативе чиновник рассказал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы», — говорится в публикации.

По итогам встречи с министрами финансов G7 в Канаде Марченко отметил, что Украина предлагает перейти на подобную схему содержания ВСУ уже с 2026 года.

Министр финансов Украины подчеркнул, что расходы на финансирование ВСУ могут быть разделены между странами и составлять определенную часть их ВВП. Выплаты будут включены в расчет оборонных расходов «в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО», резюмировал Марченко.

12 мая европейские союзники Киева сообщили о планах укрепить украинскую армию и пополнить запасы вооружений страны. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Италии и Польши, опубликованном по итогам консультаций в Лондоне.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что у Европы кончаются деньги на финансирование Украины. По его словам, Еврокомиссия выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, когда как каждый месяц конфликта обходится Украине примерно в €3,5 млрд.

Ранее Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине.