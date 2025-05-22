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Украина предложила Евросоюзу отдать часть своего ВВП на финансирование ВСУ

Марченко: Украина предлагает ЕС выделять часть своего ВВП на финансирование ВСУ
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Vasily Fedosenko/Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Евросоюза (ЕС) напрямую выделять часть от своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инициативе чиновник рассказал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и, соответственно, интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы», — говорится в публикации.

По итогам встречи с министрами финансов G7 в Канаде Марченко отметил, что Украина предлагает перейти на подобную схему содержания ВСУ уже с 2026 года.

Министр финансов Украины подчеркнул, что расходы на финансирование ВСУ могут быть разделены между странами и составлять определенную часть их ВВП. Выплаты будут включены в расчет оборонных расходов «в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО», резюмировал Марченко.

12 мая европейские союзники Киева сообщили о планах укрепить украинскую армию и пополнить запасы вооружений страны. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Италии и Польши, опубликованном по итогам консультаций в Лондоне.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что у Европы кончаются деньги на финансирование Украины. По его словам, Еврокомиссия выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, когда как каждый месяц конфликта обходится Украине примерно в €3,5 млрд.

Ранее Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине.

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