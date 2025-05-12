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Европейские союзники Украины раскрыли планы по перевооружению страны

Европейские страны заявили, что укрепят ВСУ и пополнят запасы вооружений Украины
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AP

Европейские союзники Киева сообщили о планах укрепить украинскую армию и пополнить запасы вооружений страны. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Италии и Польши, опубликованном по итогам консультаций в Лондоне, пишет ТАСС.

«Мы согласились работать с Украиной над инициативами по укреплению Вооруженных сил Украины, восполнению запасов боеприпасов и боевой техники и дальнейшему укреплению производственных мощностей», — говорится в сообщении лидеров внешнеполитических ведомств.

Стороны также заявили о своей приверженности предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Это предусматривает в том числе создание коалиции из воздушных, сухопутных и морских сил сдерживания, которые помогли бы стране создать уверенность в любом будущем.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что у Европы кончаются деньги на финансирование Украины. По его словам, Еврокомиссия выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, когда как каждый месяц конфликта обходится Украине примерно в €3,5 млрд.

Дубинский отметил, что на Западе пытаются выносить европейские мощности на Украину, однако нет возможности добиться необходимых объемов и качества. Депутат подчеркнул, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США.

Ранее Евросоюз обвинили во лжи из-за заявлений об Украине.

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