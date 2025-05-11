Депутат Рады Дубинский: у Европы нет денег на поддержку Украины

У Европы кончаются деньги, чтобы поддерживать Украину, Еврокомиссия (ЕК) выделила Киеву всего лишь €1,9 млрд, выразил мнение находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что Украина за месяц конфликта тратит примерно €3,5 млрд. Из этого следует, что ЕК выделила чуть больше половины от необходимой суммы, указал Дубинский. При этом €1 млрд должен быть потрачен на производство оружия на Украине, отметил депутат.

«Учитывая тот факт, что война используется Евросоюзом для финансирования своих экономик, в первую очередь, это означает, что мощностей там уже нет», — заявил парламентарий.

В результате, указал Дубинский, на Западе предпринимают попытки выносить европейские мощности на Украину, но нет возможности добиться необходимых ни объемов, ни качества. Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США, констатировал депутат.

9 мая Евросоюз выделил €1 млрд для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе визита в Киев. Она подчеркнула, что в сфере оборонной промышленности происходят инновации, в связи с чем Евросоюз может больше помочь Украине.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Ранее на Украине заявили о провале мобилизации.