Песков заявил, что Россия передала Украине список пленных для обмена «1000 на 1000»

Песков: РФ передала Украине список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000»

Москва передала Киеву свой список для обмена «1000 на 1000»‎, встречный список пока не получен. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем», — сказал представитель Кремля.

До этого он рассказал, что работа по обмену пленными ведется достаточно оперативно. Представитель Кремля добавил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это максимально быстро.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными с РФ по формуле «1000 на 1000», поскольку столько российских бойцов у украинской стороны нет.

Ранее на Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией «1000 на 1000».