Минюст России признал нежелательными еще две европейские организации

Минюст РФ внес в перечень нежелательных две НПО — из Польши и Чехии

Минюст России внес польскую Ассоциацию «Вспульнота Польска» и чешскую НПО «Содружество журналистов-расследователей – Фонд 19/29» в список нежелательных организаций. Об этом сообщили на сайте министерства.

«224. ... Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. (Чешская Республика); 225. ...Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Республика Польша», — говорится в перечне.

В начале мая Генпрокуратура сообщала, что чешская неправительственная организация была создана для продолжения на территории Чехии деятельности ликвидированной в 2016 году российской некоммерческой организации «Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29». Как утверждает ведомство, организация сосредоточена на очернении России, в том числе с помощью соответствующих публикаций в интернете и реализации программ и проектов, дискредитирующих политику РФ и ее руководство.

Причина внесения «Вспульнота Польска» в перечень на данный момент неизвестна.

До этого Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM, Институт гуманитарных наук) из-за того, что она, в частности, реализовала программу, направленную на нарушение территориальной целостности РФ.

19 мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией). В ведомстве подчеркнули, что ее члены финансируют экстремизм и деятельность иноагентов.

Ранее в Минюсте рассказали, сколько иноагентов проживает за границей.