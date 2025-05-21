В России признали нежелательной деятельность австрийского Института гуманитарных наук

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM, Институт гуманитарных наук). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, эксперты IWM с 2015 года занимаются реализацией коммерческой программы, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Кроме того, сотрудники организации работали над созданием образа «России-агрессора», кураторством чего занимались западные спецслужбы, отметили в ведомстве.

«В числе партнеров института числятся американские организации Open Society Foundations, Atlantic Сouncil of the United States, а также австрийская Central European University, деятельность которых уже признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

19 мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International. В ведомстве подчеркнули, что ее члены финансируют экстремизм и деятельность иноагентов.

Ранее в России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов.