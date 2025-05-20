«Произвело эффект»: в Госдуме назвали главный нюанс беседы Путина с Трампом

После беседы с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп утвердился во мнении, что США намного выгоднее сотрудничать с Россией, а не конфликтовать, считает председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Такое взаимодействие невозможно без учета интересов страны, что дает надежду на завершение украинского конфликта установлением прочного мира, заявил он RT.

«Трамп в своем заявлении обращает внимание — в том числе европейских лидеров, — что с Россией гораздо выгоднее жить в мире и торговать, чем воевать. Это невозможно без учета жизненных интересов России», — подчеркнул депутат.

Он напомнил о готовности США к развитию торговых отношений с РФ. По мнению Миронова, так Вашингтон признает, что санкционная политика Запада была ошибочной.

Также он напомнил, что Путин назвал состоявшийся разговор откровенным – по его мнению, это значит, что глава государства объяснил Трампу реальную ситуацию на Украине в данный момент и причины конфликта. Эта информация станет значимым «противовесом» преподносимой западным политикам лжи со стороны киевской власти, убежден парламентарий. По его мнению, на американского президента это произвело эффект, благодаря чему он начал требовать от украинских властей возвращения к переговорам, которые три года назад прервались по их инициативе.

От частоты разговоров президентов РФ и США будет зависеть результат урегулирования конфликта, особенно в условиях, когда украинский президент остается легитимным и несамостоятельным политиком, убежден Миронов.

«Теперь он поставлен перед жестким выбором: либо соглашаться на диалог и обсуждение наших условий, либо продолжать войну, но уже без поддержки США», — заключил парламентарий.

Напомним, накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России .