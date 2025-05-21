Трамп раскритиковал исключение России из G8

Трамп: «Большая восьмерка» с участием России была гораздо лучше «семерки»

Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, заявил, что Запад совершил ошибку, исключив Россию из формата «Большой восьмерки» (G8). Его слова передает ТАСС.

По мнению экс-президента США, это решение ослабило международное сотрудничество и, возможно, способствовало эскалации украинского кризиса.

«Раньше была G8, но они приняли «гениальное» решение вышвырнуть Россию. А теперь удивляются последствиям», — с иронией прокомментировал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что присутствие России в «восьмерке» могло бы стабилизировать отношения.

«С ней [Россией] в составе всё было бы иначе. Возможно, конфликта на Украине удалось бы избежать».

7 мая Трамп также заявил, что возможность восстановления формата «Большой восьмерки» с участием России утрачена. По его мнению, подходящий момент упущен, а западные страны вновь «промазали с важным решением». При этом он назвал исключение Москвы из клуба «очень плохим» решением и предположил, что если бы не оно, военных действий на Украине бы не было. В России же неоднократно заявляли, что считают G8 неактуальной и предпочитают «Большую двадцатку».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России больше неинтересен формат «Большой восьмерки».

Ранее Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку».