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В Польше заявили, что не отправят солдат на Украину, даже если попросит Трамп

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал не направлять солдат на Украину
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Artur Widak/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий пообещал не отправлять польских военных на Украину, даже если с соответствующей просьбой к нему обратится президент США Дональд Трамп. Слова польского политика приводит TVP Info.

«Я не позволю направить польских солдат на территорию Украины», — подчеркнул он.

В свою очередь польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info также исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину.

30 апреля газета The Times написала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее министр обороны Литвы заявила о слабости «коалиции желающих».

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