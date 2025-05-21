Премьер Польши поставил точку в вопросе отправки военных на Украину

Польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVP Info исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину.

Когда ведущая спросила, является ли это решение окончательным, политик ответил утвердительно. Премьер сказал, что на Варшаву по этому вопросу никто не давит, Вашингтону тоже известна ее позиция.

«Наша задача — охранять польские и европейские границы и организовывать помощь Украине», — сообщил Туск.

30 апреля газета The Times написала, что входящим в «коалицию желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее министр обороны Литвы заявила о слабости «коалиции желающих».