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Министр обороны Литвы заявила о слабости «коалиции желающих»

Шакалене обвинила «коалиция желающих» в слабости из-за военных на Украине
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о слабости стран-участниц «коалиции желающих» на фоне сомнений, что они не смогут собрать для отправки на Украину «даже 64 тысячи» военнослужащих. Ее слова приводит газета The Times.

«Скажу вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо — это и есть слабость», — заявила Шакалене.

The Times уточняет, что глава военного ведомства Литвы заявила это министрам обороны некоторых европейских стран, входящих в «коалицию желающих».

Незадолго до этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что эстонские власти готовы присоединиться к инициативе «коалиции желающих» и направить роту солдат на Украину. По его мнению, обеспечение безопасности Украины представляет собой лучшую стратегическую гарантию против РФ для всех европейских государств.

30 апреля газета The Times писала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тысяч военнослужащих для отправки на Украину.

В том числе, указала газета, из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее в Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине.

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