Путин назвал главную задачу для России

Путин назвал главной задачей сбережение народа России и его культуры

Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа России, его культуры и духовности главной задачей страны. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций», — заявил президент.

В качестве примера глава государства привел деятельность Государственного исторического музея и его руководителя Алексея Левыкина.

Путин 22 мая вручал высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходила в Екатерининском зале Кремля.

В ходе мероприятия российский лидер вручил награды министру иностранных дел Сергею Лаврову. Глава МИД РФ был удостоен высшей российской награды — орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Лавров был награжден этим орденом «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Также глава государства вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины.

Ранее Лаврова наградили орденом за вклад в развитие церковно-государственных отношений.