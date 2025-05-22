Политолог объяснил, почему ВСУ усилили атаки дронов на РФ

Политолог Леонид Крутаков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал усилившиеся атаки украинских дронов на российские регионы. Эксперт отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона вытеснили на периферию мировой политики не только Киев, но и Брюссель.

«То есть это попытка выбить переговорную повестку из рук России и США. У Киева и Брюсселя только один способ — эскалация. Отсюда беспилотники, интенсификация боевых действий, попытки заставить Россию отвечать, чтобы потом сказать, что Путин якобы не хочет садиться за стол переговоров», — пояснил Крутаков.

Утром 22 мая Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Больше всего — 35 дронов — перехватили над Московским регионом. 14, 12 и 11 беспилотников были уничтожены над Орловской, Курской и Белгородской областями соответственно. 10 БПЛА сбили в Тульской области, 9 — в Калужской области. Семь беспилотников были уничтожены над территорией Воронежской области. По три дрона сбили над Смоленской и Липецкой областями и один — над Брянской областью.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра.