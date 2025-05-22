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Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на берегу Днепра

РИА Новости: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления ударными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был развернут на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший под Крынками за боевой работой расчета орудия «Гиацинт-Б».

«Мне сказали: есть цель. Будем работать по пункту БПЛА. Заметили, что оттуда много вылетов. И надо отработать», — сказал агентству командир артиллерийского расчета с позывным «Саня-Молдаван».

Разведка передала десантникам координаты обнаруженного на правом берегу пункта управления беспилотниками противника. Расчетом к боевой работе было приготовлено 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б». Его навели на цель и произвели несколько точных выстрелов.

«Цель уничтожена, противник подавлен», — сказал корреспонденту после боевой работы командир расчета.

Десантник «Днепра» рассказал, что интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ на Херсонском направлении в сравнении с прошлым годом снизилась, но украинскими военными широко применяются ударные FPV-дроны и тяжелые коптеры-бомбардировщики типа «Баба-Яга», причем и по мирным объектам на левом берегу.

«FPV и сбросы прямо делают прицельно в гражданских», — указал военный.

22 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что на Украине произошел скандал из-за удара «Искандера».

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