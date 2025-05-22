Член китайского политбюро Чэнь Вэньцин посетит Россию

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию и Венгрию. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет ТАСС.

Отмечается, что в России Вэньцин примет участие в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он также будет присутствовать на 10-м китайско-российском механизме сотрудничества правоохранительных органов и служб безопасности.

До этого сообщалось, что вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гоцин посетит РФ с официальным визитом. Он прибыл в РФ 19 мая.

7–10 мая китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и принял участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впоследствии министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что поездка главы государства в РФ завершилась «полным успехом».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».