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В Госдуме рассказали о главном подарке, который Россия предоставила Украине

Депутат ГД Бородай: переговоры в Стамбуле являются лучшим подарком для Украины
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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Москва якобы препятствует мирным соглашениям и прекращению огня на Украине. Парламентарий не согласился с мнением иностранных журналистов, подчеркнув, что инициатива России о переговорах в Стамбуле — лучший подарок для Украины, которая могла бы лишиться значительно большей части территорий.

«Но Россия имеет ряд условий. И она имеет право на эти условия. Мы и так идем на компромиссы. Самим фактом переговоров мы уже идем на компромиссы. <...> Ведь мы могли бы их не заводить совсем», — сказал Бородай.

Тот факт, что Россия не идет на немедленное прекращение огня — абсолютно естественен, поскольку затишье лишь даст необходимую для противника передышку, добавил он.

CNN сообщал, что президента России Владимира Путина не волнует давление ЕС и США. По словам журналистов, он выступает за мирное урегулирование, однако выдвигает «максималистические требования и отказывается сдвинуться с места». Телеканал считает, что РФ тянет время, чтобы накопить силы для летнего наступления.

Bloomberg в свою очередь выяснил, что американские чиновники считают российского лидера «главным препятствием для решения конфликта». Однако последнее слово остается за Трампом.

Ранее в Венгрии призвали лидеров Европы не мешать проведению переговоров между РФ и Украиной.

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