В Госдуме назвали «третьестепенным нюансом» место проведения переговоров с Украиной

У России есть четкая позиция по урегулированию конфликта на Украине, и ей неважно, на какой площадке будут проходить следующие переговоры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о том, что следующая встреча делегаций Москвы и Киева может пройти в Ватикане.

«Когда у тебя есть конкретная позиция, для тебя не так важно, в каких условиях ты готов вести переговоры, где это будет географически. Все это становится третьестепенными нюансами. Нет никаких сомнений, что и Турция, и Ватикан будут готовы создать необходимые условия для переговорного процесса», — сказал Новиков.

По его словам, с логистической точки зрения, в том числе санкций против российских авиакомпаний в Европе, удобнее лететь до Стамбула, нежели до Рима. В то же время парламентарий подчеркнул, что существенной разницы для Москвы нет: российская делегация готова лететь хоть в Латинскую Америку.

Главное, чтобы украинская сторона была настроена на переговоры, подчеркнул Новиков.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня.

По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Ранее в США объяснили нежелание Украины заключать мир с Россией.