На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали «третьестепенным нюансом» место проведения переговоров с Украиной

Депутат Новиков: у России есть конкретная позиция, и ей неважно место переговоров
close
МИД России

У России есть четкая позиция по урегулированию конфликта на Украине, и ей неважно, на какой площадке будут проходить следующие переговоры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя информацию о том, что следующая встреча делегаций Москвы и Киева может пройти в Ватикане.

«Когда у тебя есть конкретная позиция, для тебя не так важно, в каких условиях ты готов вести переговоры, где это будет географически. Все это становится третьестепенными нюансами. Нет никаких сомнений, что и Турция, и Ватикан будут готовы создать необходимые условия для переговорного процесса», — сказал Новиков.

По его словам, с логистической точки зрения, в том числе санкций против российских авиакомпаний в Европе, удобнее лететь до Стамбула, нежели до Рима. В то же время парламентарий подчеркнул, что существенной разницы для Москвы нет: российская делегация готова лететь хоть в Латинскую Америку.

Главное, чтобы украинская сторона была настроена на переговоры, подчеркнул Новиков.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня.

По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Ранее в США объяснили нежелание Украины заключать мир с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами