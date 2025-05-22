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В Госдуме объяснили активизацию атак дронов ВСУ на Россию

Депутат Красов связал массовые атаки дронов ВСУ с началом переговоров по Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Активизация атак дронов ВСУ по центральной части России может быть связана с началом переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру».

«Переговорный процесс стартовал, и мы видим, что поддержка Украины со стороны некоторых стран Запада начинает постепенно ослабевать, хотя и остается значимой. А со стороны США — уже очень ослабла. Задача ВСУ сейчас — показать, что они способны к ведению боевых действий, способны сопротивляться, чтобы помощь и поддержка западных стран не прекратились окончательно», — заявил депутат.

По словам Красова, Украина не демонстрирует успехов на поле боя, регулярно терпит поражения и отступает. Это может быть одной из причин усиления атак БПЛА на Россию, считает парламентарий.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что за минувшую ночь над территорией России было сбито 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего БПЛА, 35 дронов, перехватили над Московским регионом.

Ранее Хинштейн сообщил о новых ударах украинских БПЛА по Курской области.

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