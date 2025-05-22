В Кремле прокомментировали информацию о переговорах в Ватикане

Песков: каких-либо договоренностей о переговорах в Ватикане нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в рамках брифинга прокомментировал информацию о подготовке переговоров между россиянами, украинцами американцами и европейскими на техническом уровне в Ватикане.

«Пока каких-то договоренностей нет. <...> Еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — поделился Песков.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что позиция Киева по дальнейшим контактам с Россией заключается в обмене пленными и определении места для следующей встречи делегаций двух стран.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня. По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Ранее Трамп рассказал о важном результате разговора с Путиным.