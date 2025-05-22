Стало известно, кого Путин назначил своим представителем по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил космонавта, Героя России Сергея Крикалева своим представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — сказано в указе.

Ранее эту должность занимал экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

20 мая Борисова назначили сенатором Совета Федерации от Архангельской области, указ об этом подписал глава региона Александр Цыбульский. Цыбульский выразил уверенность, что опыт Борисова и глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях будут востребованы «в интересах Архангельской области на федеральном уровне».

24 марта Крикалев стал заместителем гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса».

«Газета.Ru» писала о назначении Крикалева еще 7 марта. Долгое время должность космонавта и круг его обязанностей оставались непонятными. С одной стороны, с 1 августа 2024 года вступил в силу приказ об учреждении новой организационной структуры госкорпорации «Роскосмос». Структура организации лишилась исполнительных директоров. Одним из них, а именно исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, был Крикалев. С другой стороны, «Роскосмос» опроверг его уход из организации, отметив, что космонавт продолжает работать в госкорпорации в должности исполнительного директора.

Ранее Борисов заявлял, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.