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Замглавы «Роскосмоса» назначен космонавт и Герой России

Космонавт Крикалев стал замглавы «Роскосмоса» по пилотируемым комплексам
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместителем гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса» был назначен космонавт, Герой России Сергей Крикалев. Об этом госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Как отмечается в посте, в ракетно-космической отрасли произошло еще одно кадровое изменение: должность замгендиректора организации по развитию промышленности занял возглавляющий самарский ракетно-космический центр «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Газета.Ru» писала о назначении Крикалева еще 7 марта. Последние семь месяцев должность космонавта и круг его обязанностей оставались непонятными. С одной стороны, с 1 августа 2024 года вступил в силу приказ об учреждении новой организационной структуры госкорпорации «Роскосмос». Структура организации лишилась исполнительных директоров. Одним из них, а именно исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, был Крикалев. С другой стороны, «Роскосмос» опроверг его уход из организации, отметив, что космонавт продолжает работать в госкорпорации в должности исполнительного директора.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о перестановках в «Роскосмосе».

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