Экс-главу «Роскосмоса» Борисова назначили сенатором от Архангельской области

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Цыбульский.

«Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий», — говорится в документе.

Цыбульский выразил уверенность, что опыт Борисова и глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях будут востребованы «в интересах Архангельской области на федеральном уровне».

Борисов возглавлял госкорпорацию «Роскосмос» с июля 2022 года до февраля 2025 года, а до этого был вице-премьером по ВПК и заместителем министра обороны.

До этого сообщалось, что одной из причин перехода Борисова в Совет Федерации могла стать его стремление получить неприкосновенность на фоне начавшихся проверок в «Роскосмосе».

Ранее Борисов заявлял, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.