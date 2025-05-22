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Политолог объяснил, о чем ЕС мог просить Трампа перед его беседой с Путиным

Политолог Станкевич: ЕС боится, что США и РФ общими усилиями закончат конфликт
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Reuters

Лидеры стран Европы, к примеру, Франции и Великобритании, боятся, что Москва и Вашингтон напрямую согласуют без них общий план выхода из украинского конфликта и заключения мира, поэтому они наперебой звонили президенту США Дональду Трампу перед его телефонными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«И сейчас звонил [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, звонил [президент Франции Эммануэль] Макрон, они хотели до разговора Трампа с Путиным обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадем», — сказал эксперт.

Он напомнил, что европейские политики не в первый раз устраивают групповые звонки Трампу. В прошлый раз они пытались втянуть Вашингтон в свой ультиматум в адрес России, предписывающий прекратить огонь под угрозой новых санкций.

О звонке президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьера Кира Стармера и премьер-министра Польши Дональда Туска Трампу стало известно 16 мая.

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Макрон и Стармер активно призывают США усилить антироссийские действия.

Переговоры Путина и Трампа состоялись 19 мая. Их продолжительность превысила два часа. Президент РФ разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Медведев ответил, можно ли доверять Трампу.

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