Медведев ответил, можно ли доверять Трампу

Медведев цитатой из фильма «17 мгновений весны» высказался о доверии к Трампу

Москва не может полностью доверять президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о выполнении договоренностей, несмотря на противодействие ЕС и американского дипломатического аппарата, передает ТАСС.

«Верить нельзя никому. Мне можно», — процитировал Медведев фразу из фильма «Семнадцать мгновений весны», подчеркнув, что в текущих условиях доверять партнерам невозможно.

При этом он добавил, что «диалог с американской стороной налажен, но опираться нужно на международные документы и гарантии».

Также во время своего выступления замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал современные методы международной дипломатии.

«Раньше монархи писали друг другу письма, решая проблемы через родственные связи. А сейчас кому писать? Макрону? Стармеру? Это абсолютно непродуктивно», — заявил Медведев.

Так он ответил на выступление экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Ранее Медведев раскрыл, как в мире относятся к ООН.