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Трамп заявил об уверенности Путина в победе на Украине

WSJ: Трамп отверг идею Евросоюза о безусловном прекращении огня на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг идею Евросоюза о безусловном прекращении огня на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Трамп передал лидерам ЕС мнение российского президента Владимира Путина о том, что Москва побеждает в конфликте на Украине. В беседе с Трампом принимали участие президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что лидеры ЕС заявили, что переговоры в Ватикане должны завершиться безусловным прекращением огня. Однако Трамп заявил, что не согласен с термином «безусловный», и европейские лидеры решили от него отказаться.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом», — добавил Трамп.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила о страхе европейских лидеров, связанном с выходом США из переговорного процесса по Украине.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.

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