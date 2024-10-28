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Китай потребовал от США прекратить заниматься милитаризацией космоса

МИД КНР потребовал от Вашингтона прекратить милитаризацию космоса

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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Китай потребовал от США прекратить милитаризацию космоса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзянь, американская сторона ставит под угрозу всемирную безопасность. Кроме того, в Пекине отметили, что Китай всегда выступал против военизации космоса и предлагал использовать его лишь в мирных целях.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты прекратили безответственную риторику, военную экспансию и подготовку к войне в космическом пространстве»,
— ответил он на вопрос о том, какую позицию занимает Пекин в вопросе космической программы США.

В мае Китай уже выдвигал подобные требования по отношению к США. США, по мнению представителей МИД КНР, в тот момент считались и продолжают считаться самой сильной движущей силой в военизации космического пространства и создании угрозы безопасности.

В апреле Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США о ядерном оружии в космосе, использовав право вето. Позже Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Ранее в США заявили, что хакеры из КНР перехватывали звонки американских политиков.

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