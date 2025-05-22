Путин поздравил хоккейный «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил хоккейный клуб из Ярославля «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

«Президент поздравил главного тренера клуба «Локомотив» Игоря Никитина, тренерский состав и команду с победой в Кубке Гагарина», — говорится в публикации.

Ярославский «Локомотив» стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного приза Континентальной хоккейной лиги. В финальной серии команда из Ярославля одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии прошел на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. Челябинская команда усилиями Стивена Кэмпфера сравняла счет на 54-й минуте. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

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