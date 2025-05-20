Стало известно, когда Овечкин приедет в Москву

Агент Чистяков заявил, что Овечкин приедет в Москву в конце мая

Агент Глеб Чистяков, который представляет интересы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что хоккеист приедет в Россию в конце мая. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Саша скоро прилетит в Россию, в конце мая будет в Москве. Есть определенные планы, он сам их расскажет, если захочет. Пока не хотелось бы афишировать», — заявил он.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос о будущем Овечкина в НХЛ.