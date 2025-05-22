Эксперт призвал прислушаться к заявлениям Медведева по Украине

Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале призвал воспринять всерьез предупреждение замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева по переговорам с Украиной.

«Медведев сказал, что нынешние переговоры станут последним шансом Украины на мир. Если они сорвутся, для Киева останется только безоговорочная капитуляция», — отметил Меркурис.

Он добавил, что Западу и Киеву стоит прислушаться к словам Медведева, ведь они стали последним предупреждением западным партнерам Украины в первую очередь.

Меркурис подчеркнул, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский и «киевский режим» пока что выглядят недоговороспособными.

До этого Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) иронично прокомментировал современные методы международной дипломатии.

Также он в ходе своего выступления заявил, что появление войск так называемой «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу.

Ранее Медведев высказался об идее капитуляции Украины.