Медведев предупредил «коалицию желающих» о реакции РФ на появление их войск на Украине

Появление войск так называемой «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Нарушение принципов ООН, включая согласие сторон конфликта и беспристрастность, превратит такие силы в законную военную цель», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что мандат на миротворческие операции закреплен за Советом Безопасности ООН и требует соблюдения ключевых условий: неприменения силы и нейтралитета.

По словам политика, эти правила исключают присутствие на Украине войск стран, которые «поставляли Киеву оружие, наемников и участвовали в гибридной войне против России».

Бельгия выразила готовность направить войска на Украину после заключения перемирия, присоединившись к «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией. Как заявил глава бельгийского минобороны Тео Франкен, речь идет об участии в потенциальной миротворческой миссии после установления на Украине режима прекращения огня. Ранее члены коалиции не смогли согласовать единый план отправки контингента на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высказался об идее капитуляции Украины.