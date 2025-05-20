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Медведев высказался об идее капитуляции Украины

Медведев: многим в России капитуляция Украины нравится больше переговоров
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Путь безоговорочной капитуляции Украины многим в России нравится больше, чем альтернативные варианты. Об этом во время Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции», — заявил он.

По словам Медведева, подобная формула мира также существует в международном праве. Он добавил, что многим в нашей стране подобный исход «нравится куда больше».

В ходе этого же выступления он назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Медведев напомнил, что согласно восьмой статье Венской конвенции о праве международных договоров, действия, связанные с заключением договора, совершенные неуполномоченным лицом, юридически недействительны, если государство их не подтвердит.

Ранее эксперт объяснил, каким должен быть мирный меморандум РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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