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Сенатор рассказал об изменении отношения ЕС к Каллас

Пушков: ЕС увидел отсутствие у Каллас минимального политического интеллекта
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) увидели отсутствие минимального политического интеллекта у верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, отстранив ее от участия в разработке стратегических документов. Об этом заявил глава комиссии  Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, решение об отстранении приняли для того, чтобы «не вызывать аллергию» у членов  Евросоюза и у большинства мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Каллас была отстранена от подготовки стратегических планов ЕС в области обороны.

21 мая в СВР заявили, что в Брюсселе сомневаются в назначении Каллас на пост верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности из-за ее некомпетентности.

Согласно данным СВР, Еврокомиссии очевидно, что Каллас «не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», в связи с чем ее почти открыто обвиняют в «чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам».

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.

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