Журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России

Журналист Боуз указал на ложь Каллас о санкциях США против России

Журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее слов о санкциях США в адрес России.

Он прокомментировал заявление Каллас для прессы, в котором она сообщила, что Соединенные Штаты работают над рестрикциями против России. При этом сам президент Дональд Трамп заявлял, что не считает санкции хорошей идеей.

«Кая Каллас лжет о том, что Америка «согласилась» на санкции. США отказались присоединиться к ЕС в вопросе ужесточения санкций», — написал Боуз.

По его словам, Каллас в очередной раз показала отсутствие дипломатического интеллекта.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз усиливает давление на Трампа, чтобы Вашингтон ввел против России новые санкции, поскольку его беседа с президентом Владимиром Путиным не привела к прекращению огня на Украине.

Также портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о лидерам ЕС о неготовности Вашингтона вводить санкции против России. Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Ранее в США заметили изменение позиции Трампа по Украине после беседы с Путиным.